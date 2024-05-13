وزارة التنمية: لدينا 5 دور لإيواء الحالات التي تتعرض للعنف

الوكيل الاخباري- رعت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى اليوم الاثنين اعمال الجلسة النقاشية ، مع كوادر حماية الاسرة لمناقشة التعليمات الخاصة بدور الايواء الاسري ، التي تنظمها جمعية اتحاد المرأة الاردنية بحضور الامين العام للجنة الوطنية لشؤون الاسرة مها العلي والسفير النرويجي ايسبين افينت ومدير حماية الاسرة في مديرية الامن العام العقيد سائد القطاونة ورئيسة الجمعية ، ومجموعة من المعنيين .



وقالت بني مصطفى في كلمة لها ان الحديث لا يبدأ دون الاشارة الى المأساة المستمرة تحت نظر العالم ضد الفلسطينيين في غزة والذي يضع موضوع المرأة على المحك، وكيف ان العالم يصمت عن الجريمة التي تحصل بحق الشعب الفلسطيني ، اضافة الى التحديات الاخرى من التجويع والاوضاع الصحية وغيرها.



وأشارت الى ان جلالة الملك يبذل جهود كبيرة لوقف هذه المأساة، وهو الاكثر تأثيرا في العالم لرفع الظلم عن ابناء غزة ووقف الابادة الجماعية،مشيرة لجهود جلالة الملك في ايصال المساعدات .



وبينت انه في الاطار الوطني ونحن نتفيئ ظلال الاحتفال باليوبيل الفضي، قد تراكمت الانجازات للنساء على جميع المستويات وخاصة التشريعية، وما تم انجازه من قوانين لها علاقة بالمشاركة السياسية، وخاصة التعديل الذي جرى على الدستور الامر الذي ينظر له باجلال وتقدير لهذه الارادة السياسية التي اخرجت هذا النص التقدمي.



وأوضحت انه من المهم الاشارة الى تطور قانون التنمية الاجتماعية الذي اشار بصورة عامة للعنف الاسري وخاصة العنف ضد المرأة، الامر الذي يدل على انعكاس النص الدستوري على المنظومة التشريعية للمرأة.



وأكدت اننا مهتمين بمخرجات هذه الورشة، وسنصل الى خطوات عملية تنعكس على محور الوقاية، والعمل مع المعنفين وليس المعنفات فقط ، كما ان هناك تعاون وثيق مع شركائنا من الامن العام حيث جرى مؤخرا اجتماع في وزارة التنمية مع مدير الامن العام والفريق المعني لتجاوز المعيقات للعمل، بالاضافة لجهود المجلس الوطني لشؤون الاسرة وكافة الشركاء.



وذكرت في معرض حديثها الى ان وزارة التنمية الاجتماعية لديها خمسة دور لايواء الحالات التي تتعرض للعنف وهي دار الوفاق الاسري عمان ودار الوفاق الاسري اربد ودار الوفاق الاسري العقبة ودار آمنة ودار كرامة، وجميعها تقدم مستوى عالي من الخدمات الرعائية بالإضافة إلى خدمات التأهيل و الإدماج المجتمعي.

اضافة اعلان