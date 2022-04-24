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الأحد، 24-04-2022 02:21 م

وزارة الثقافة: تأجيل الفعاليات الثقافية ضمن "رمضانيات" اليوم

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الوكيل الإخباري - أكد أمين عام وزارة الثقافة هزاع البراري تأجيل الفعاليات الثقافية ضمن حملة "رمضانيات" في كافة المحافظات.

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وقال البراري لـ"الوكيل الإخباري"، إن تأجيل الفعاليات الثقافية يأتي بسبب الأحوال الجوية.

 

وأضاف أن الأحوال الجوية أثرت على عدد الحضور أمس السبت، وأن سلامة المواطنين وخاصة الأطفال أهم من إقامتها في ظل هكذا أجواء.

 

وأشار البراري إلى أنه سيتم استئناف جميع الفعاليات اعتبارا من يوم غد الاثنين في حال كانت الأجواء تسمح بذلك.

 

وكانت الحكومة قد أطلقت مؤخرا حملة "رمضانيات" التي تتولاها وزارات الثقافة والشباب والسياحة والآثار، والتنمية الاجتماعية، والداخلية، وتتضمن إقامة فعاليات ثقافية وترفيهية ورياضية وسياحية واجتماعية خلال شهر رمضان المبارك في جميع محافظات المملكة، لإعادة أحياء الطقوس الرمضانية المعتادة في المجتمع، وبث الروح الإيجابية، وأجواء الفرح والتسلية بين الشباب والأطفال، والعائلات وجميع الفئات العمرية. 


وتحتوي حملة "رمضانيات" أيضا على بازارات خيرية تفتح أبوابها طيلة أيام الشهر الفضيل في جميع المحافظات، بهدف دعم الجمعيات الخيرية وإتاحة المجال أمامها لتسويق منتجاتها خلال شهر رمضان المبارك.

 




 

 


 

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