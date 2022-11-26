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السبت، 26-11-2022 06:57 م

وزارة الثقافة تصدر طبعة ثانية عن رواية النهر لن يفصلني عنك للزميل الرواشدة

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الوكيل الاخباري - صدرت حديثا طبعة ثانية عن وزارة الثقافة لرواية "النهر لن يفصلني عنك" للكاتب والزميل رمضان الرواشدة، وذلك ضمن مشروع القراءة للجميع "مكتبة الأسرة" 2022.

ورواية "النهر لن يفصلني عنك" صدرت عام 2006 تعاين الوحدة الإنسانية الأخوية بين الشعبين الشقيقين في الأردن وفلسطين، وتربط بينهما على جانبي نهر الأردن بلغة مشبعة بالشاعرية عمل فيها المؤلف الرواشدة على استدعاء شخصيات تاريخية أردنية .

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