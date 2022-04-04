وزارة الثقافة تطلق الموسم الثاني من مسابقة موهبتي

الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة الثقافة، اليوم الاثنين، مسابقة "موهبتي" في موسمها الثاني، وذلك ضمن البرنامج الوطني لرعاية المواهب وتنميتها، الذي تنفذه الوزارة؛ لدعم المواهب الثقافية الإبداعية ورعايتها.

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وقالت وزير الثقافة، هيفاء النجار إن الوزارة تسعى لتحقيق الاستثمار الأمثل لطاقات الشباب والأطفال، وتوجيهها نحو أعمال نافعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وفضاءاتها، بالإضافة إلى اكتشاف مواهبهم وتحفيزهم على استثمار أوقات الفراغ، وإضافة طابع من المشاركة والسعادة والتفاعل وكسر الروتين.



وبينت أن المسابقة ستكون منصة لتشجيع الإبداع واكتشاف المواهب وإطلاقها، في سبيل تحقيق الاستدامة للبرنامج الوطني لرعاية المواهب وتنميتها.



وتسعى الوزارة، عبر المسابقة، إلى توفير بيئة مناسبة لرعاية الموهوبين وتمكينهم من الفرص الملائمة لظروفهم ووضعهم على مسارات فاعلة لإطلاق طاقاتهم واستغلالها، انسجاما مع رسالة الوزارة في تحفيز الإبداع وإتاحة الفرص لأصحاب المواهب في التعبير عن إبداعاتهم.



وتأتي المسابقة في موسمها الثاني هذا العام احتفاءً بشهر رمضان الكريم، واحتفالات المملكة بالذكرى 76 لاستقلال المملكة، ضمن 4 حلقات، مخصصة للأطفال والشباب في الفئة العمرية من 10 أعوام وحتى 20 عاما، للتنافس ضمن المجالات التالية: النصوص الأدبية (الشعر أو القصة القصيرة)، الأناشيد والابتهالات الدينية والأغاني الشعبية والتراثية الأردنية، العزف والغناء والأغاني الوطنية، الفن التشكيلي والتمثيل.



وقد خصصت للمسابقة، التي يدعمها صندوق الحسين للإبداع والتفوق، 100 جائزة في كل حلقة؛ قيمة كل جائزة منها 100 دينار، وجائزة إضافية متميزة للفائز الأول عن كل حقل من حقول المسابقة الأربعة. وستعلن أسماء الفائزين في كل حلقة من حلقات المسابقة عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة، وعبر موقعها الرسمي على الأنترنت.



وتتضمن شروط الاشتراك بالنصوص الأدبية: أن تكون القصيدة الشعرية باللغة الفصحى، سواءً كانت من الشعر العامودي أو شعر التفعيلة أو الحر، وأن تلتزم القصة القصيرة بحد معقول من الشروط الفنية لكتابة القصة، وأن لا يزيد حجمها عن 1000 كلمة، ولا يقل عن 200 كلمة.



أما الأناشيد والابتهالات الدينية والأغاني الشعبية والتراثية فستكون من خلال تصوير فيديو لا تتجاوز مدته الدقيقتين لتجربة أداء تعكس موهبة المشارك في هذه المجالات، أما التمثيل فستكون من خلال إعداد فيديو لا تتجاوز مدته 3 دقائق، يتضمن فيلما قصيرا أو "فيديو" منزليا أو ستاند اب كوميديا، يتناول أي مهارة أو ممارسة أو فكرة مبتكرة أو سلوك إيجابي ومحفز (تقبل الفيديوهات المصورة بواسطة كاميرا الهاتف المحمول أو أي كاميرا أخرى ويمكن استخدام برامج مونتاج الفيديوهات)، وفي مجال الفن التشكيلي: الرسم بالرصاص أو الألوان المائية أو الألوان العادية أو أي خامة يراها المشارك مناسبة.



ويشترط أن لا تتضمن المشاركات ما يخالف قيم المجتمع، وأن لا تحتوي على أي أفكار عنصرية أو فئوية، أو ما يحرض على العنف والكراهية، ويفضل أن تحمل محتوى رسائل وطنية وقيم من البيئة الأردنية والتراثية، إلى جانب أن تعكس الأعمال المقدمة موهبة حقيقية، وأن يكون العمل أصيلا غير منقول أو مترجم باستثناء مجال الموسيقى والعزف والأناشيد والابتهالات الدينية والأغاني الشعبية والتراثية الأردنية ومجال التمثيل.



وعلى المتسابق أن يقوم بزيارة منصة (موهبتي) (https://mawhebati.gov.jo/) وتعبئة نموذج المشاركة الموجود على المنصة، ثم يلصق الرابط الخاص بمحتوى المشاركة في الخانة المخصصة لذلك في النموذج.