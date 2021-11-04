وزارة الثقافة تطلق برنامج حكاية مكان من مأدبا

الوكيل الاخباري - أطلقت وزارة الثقافة، اليوم الخميس، من مركز زوار محافظة مأدبا، برنامج "حكاية مكان" بتنظيم مسارات سياحية ثقافية تهدف إلى التوعية بالمواقع السياحية والتراث الثقافي، ضمن الاحتفالات بمناسبة مئوية الدولة الأردنية.



وقال مدير مديرية التراث في وزارة الثقافة المخرج فراس المصري، إن فوز مدينة مأدبا بلقب عاصمة السياحة العربية لعام 2022 وحصولها على لقب المدينة الحرفية العالمية لعام 2016 وانضمامها إلى شبكة المدن المبدعة وعن فئة الحرف اليدوية لعام 2017، يشير إلى أهميتها وما تتمتع به من مزايا متنوعة.

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