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الإثنين، 01-11-2021 03:51 م

وزارة الثقافة تطلق برنامج حكاية مكان

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الوكيل الاخباري - أطلقت وزارة الثقافة بمناسبة احتفالات المملكة بمئوية تأسيس الدولة الأردنية، برنامج "حكاية مكان"، لتنظيم مسارات تراثية سياحية ثقافية في مختلف محافظات المملكة.

ووفقاً لبيان صحفي للوزارة اليوم الاثنين، يهدف البرنامج إلى التوعية بالمواقع السياحية والتراث الثقافي غير المادي في الأردن وأهمية الحفاظ عليه، وربط السياحة بالثقافة، وتطوير وعي المجتمع المحلي بأهمية المواقع السياحية، والحكايا الشعبية المرتبطة بها، والتعريف بأهمية التراث الحضاري بشقيه المادي وغير المادي في تنمية المجتمعات المحلية اجتماعياً واقتصادياً.

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