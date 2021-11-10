الأربعاء 10-11-2021
الوكيل الاخباري

وزارة التربية : ارتأينا ان يكون طلبة المدارس في بيوتهم في مربعانية الشتاء

اليابان.. هزة أرضية بقوة 6.6 درجة

افتتاح اليوم العلمي للبحوث الطبية السريرية والتطبيقية باليرموك

بريطانيا تسجل 214 وفاة و39329 إصابة بكورونا

القضاة يطلع على حركة انسياب البضائع بمركز حدود الكرامة

أمسية موسيقية شبابية في مركز إربد الثقافي

جنايات عجلون ترفع عقوبة شخص كرَّر السَّرقة إلى 6 سنوات

إعطاء 10 آلاف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الامن العام : مشاجرة وإطلاق نار في اربد

ألمانيا.. أكثر من 9 آلاف مهاجر غير شرعي وصلوا البلاد منذ بداية العام عبر بيلاروس

الأربعاء، 10-11-2021 06:26 م

وزارة الثقافة تعلن موعد انطلاق مكتبة الأسرة الأردنية 2021

1


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الثقافة اليوم الأربعاء عن موعد انطلاق الدورة 15 من مكتبة الأسرة الأردنية "دورة مئوية الدولة الأردنية" ضمن البرنامج الوطني للقراءة "مهرجان القراءة للجميع".

ووفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة؛ ستنطلق المكتبة وهي من ضمن البرامج الثقافية الوطنية الريادية التي تنفذها وزارة الثقافة سنويًا، يوم الأحد المقبل من مدينة السلط، احتفالا بإدراجها في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، "مدينة التسامح وأصول الضيافة الحضرية"، بحفل افتتاح ترعاه وزيرة الثقافة هيفاء النجار، وسيتزامن مع الافتتاح انطلاق المكتبة في باقي محافظات المملكة، وتستمر حتى 18 من الشهر الحالي.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

افتتاح اليوم العلمي للبحوث الطبية السريرية والتطبيقية باليرموك

w

القضاة يطلع على حركة انسياب البضائع بمركز حدود الكرامة

d

أمسية موسيقية شبابية في مركز إربد الثقافي

11202110161837651161994

جنايات عجلون ترفع عقوبة شخص كرَّر السَّرقة إلى 6 سنوات

الصحة

إعطاء 10 آلاف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال 24 ساعة

1120219215530712351435

الامن العام : مشاجرة وإطلاق نار في اربد

أخبار متعلقة
1020211318559621368756

وزارة الثقافة تطلق برنامج حكاية مكان

ffff

النجار تتفقد سير العمل بمشروعي مركزي جرش وعجلون الثقافيين

e

وزيرة الثقافة تنعى الفنان جميل عواد

79-1

عماوي: الأردن سيدخل مرحلة المجتمعات الهرمة عام 2050

هيفاء النجار 2

وزيرة الثقافة تلتقي السفير البلجيكي في عمان

10202120164553318000849

أردنية العقبة تنظم ندوة للتشجيع على تلقي لقاحات كورونا