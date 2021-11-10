وزارة الثقافة تعلن موعد انطلاق مكتبة الأسرة الأردنية 2021

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الثقافة اليوم الأربعاء عن موعد انطلاق الدورة 15 من مكتبة الأسرة الأردنية "دورة مئوية الدولة الأردنية" ضمن البرنامج الوطني للقراءة "مهرجان القراءة للجميع".



ووفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة؛ ستنطلق المكتبة وهي من ضمن البرامج الثقافية الوطنية الريادية التي تنفذها وزارة الثقافة سنويًا، يوم الأحد المقبل من مدينة السلط، احتفالا بإدراجها في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، "مدينة التسامح وأصول الضيافة الحضرية"، بحفل افتتاح ترعاه وزيرة الثقافة هيفاء النجار، وسيتزامن مع الافتتاح انطلاق المكتبة في باقي محافظات المملكة، وتستمر حتى 18 من الشهر الحالي.

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