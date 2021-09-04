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السبت، 04-09-2021 03:23 م

وزارة الثقافة تنعى المسرحي أكرم أبو الراغب

اكرم


الوكيل الإخباري - نعى وزير الثقافة علي العايد، اليوم السبت، المؤلف والمخرج المسرحي أكرم أبو الراغب، الذي انتقل إلى رحمته تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء الفني والتأليف في مجال مسرح الطفل.

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واستذكر العايد، في بيان صحفي، جهود الراحل كرائد من رواد الحركة المسرحية الأردنية المتخصصة بأدب وثقافة الطفل، ومساهمته الفاعلة في إثراء المخزون الأدبي الأردني، داعيًا المولى عز وجل إلى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.


وأبو الراغب متخصص في أدب وثقافة الطفل، وُلد في عمّان، وألّف وأخرج ما يقارب 40 مسرحية للأطفال، وكتب أكثر من 50 نصاً مسرحياً، وله 40 كتابًا منشورًا للأطفال، وخمسة للكبار، وحوالي 30 مسلسلًا دراميًا للكبار والصغار، كما أنه كتب أكثر من مئة مسلسل وبرنامج إذاعي.


وهو عضو في نقابة الفنانين الأردنيين، واتحاد الكتّاب والأدباء الأردنيين، واتحاد المؤرخين العرب، كما رأسَ الرابطة الوطنية لتربية وتعليم الأطفال التابعة لمؤسسة نور الحسين، وكان عضواً في لجنة أمناء جائزة الطفل في قطَر. وتولى منصب مدير مؤسسة دنيا الفن، ومدير فرقة مسرح الطفل الأردني.

 

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