وزارة الثقافة توقع اتفاقية إطارية وبرنامج تنفيذي للتعاون مع تونس

الوكيل الاخباري - وقعت وزيرة الثقافة هيفاء النجار والسفير التونسي في الأردن خالد السهيلي، اليوم الأحد، في مقرّ الوزارة، الاتفاقية الإطارية والبرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي للسنوات (2022 - 2024) بين الحكومتين الأردنية والتونسية.



وفقاً لبيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أشارت النجار، خلال حفل التوقيع الذي حضره أمين عام الوزارة هزاع البراري ونائب السفير التونسي محمد علي بن حبيب، إلى أن العلاقات الأردنية التونسية الراسخة والتاريخية التي كرسها جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس التونسي قيس سعيد، تتجاوز كل الاتفاقيات، لأنها أُسست على الاحترام المتبادل، وتفهم واقع الإنسان العربي وقدرته على التشبيك والتفاعل، والسعي لاستدامة الفعل الثقافي في المنطقة العربية.

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