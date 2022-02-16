وزارة الثقافة واليونسكو تطلقان مشروع حصر التراث غير المادي في إربد

الوكيل الاخباري - أطلق مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في الأردن، بالتنسيق مع هيئة التراث الحي لليونسكو، ومديرية التراث في وزارة الثقافة، والجمعية الوطنية للمحافظة على البترا، مشروع حصر التراث الثقافي غير المادي في المناطق الحضرية في مدينة إربد.



جاء ذلك في إطار مشروع "الجرد المجتمعي للتراث الثقافي غير المادي" لليونسكو، بمشاركة سمو الأميرة دانا فراس، رئيس الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا، ووزيرة الثقافة هيفاء النجار، ووممثلة اليونسكو في الأردن من جونق كيم، ورئيس هيئة التراث الحي لليونسكو، تيم كورتس، وخبير التراث وعضو الشبكة العالمية للميسرين لبناء القدرات، الدكتور هاني الهياجنة، بحسب بيان صحافي صادر عن وزارة الثقافة اليوم الأربعاء.

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