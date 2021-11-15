وزارة الثقافة ومؤسسة شومان يوقعان اتفاقية تعاون

الوكيل الإخباري - وقعت وزارة الثقافة ومؤسسة عبد الحميد شومان اليوم الاثنين في مقر الوزارة، اتفاقية تعاون تتعلق في مشروع مكتبة الأسرة الذي تنظمه الوزارة سنويا.

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ووقع الاتفاقية وزيرة الثقافة هيفاء النجار والرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الحميد شومان، فالنتينا قسيسية، بحضور عدد من المسؤولين المعنيين في الوزارة والمؤسسة.



وتتضمن الاتفاقية التي تعد في الإطار التنظيمي للمشروع، دعم مؤسسة شومان للمشروع و التعاون مع الوزارة في هذا الشأن بمختلف مناحيه وآفاقه، وأن تضم لجنة اختيار عناوين كتب مشروع مكتبة الأسرة ممثلا عن المؤسسة.



وقالت النجار في حفل توقيع الاتفاقية، إن مؤسسة شومان من أنشط مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني حضورا في تقديم فعل ثقافي وابداعي، منوهة بأن إدخال الفعل العلمي الابتكاري في برامج المؤسسة يبعث على الفخر والاعتزاز، ويعد نموذجا لدور القطاع الخاص للاحتذاء به اردنيا وعربيا متمثلا بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والتعاون فيما بينهما في برامج ومشروعات مختلفة.

