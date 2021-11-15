الإثنين 15-11-2021
الوكيل الاخباري

محاضرة عن المخدرات وآثارها على المجتمع في جامعة عجلون

الرياطي: تعرضت لضغوطات للانسحاب من انتخابات الرئاسة

مهيدات: البدء بتطبيق برنامج ABC لجمع الكلاب الضالة وتعقيمها

النائبان الدغمي والقيسي يترشحان لمنصب رئيس مجلس النواب

الكرك: دورة تدريبية في لغة الاشارة للأشخاص الصم

وفد من الجمارك الفلسطينية يطلع على تجربة الطاقة والمعادن

النص الكامل لخطاب العرش السامي

المياه تدعو لاعتماد مفاهيم موحدة لقياس فاقد المياه

الملك : الأردن سيبقى عصيا على عبث العابثين وأطماع الطامعين

مؤسسة ولي العهد تعلن انطلاق الفوج 15 لمبادرة حقق

الإثنين، 15-11-2021 01:52 م

وزارة الثقافة ومؤسسة شومان يوقعان اتفاقية تعاون

الثقافة


الوكيل الإخباري - وقعت وزارة الثقافة ومؤسسة عبد الحميد شومان اليوم الاثنين في مقر الوزارة، اتفاقية تعاون تتعلق في مشروع مكتبة الأسرة الذي تنظمه الوزارة سنويا.

اضافة اعلان


ووقع الاتفاقية وزيرة الثقافة هيفاء النجار والرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الحميد شومان، فالنتينا قسيسية، بحضور عدد من المسؤولين المعنيين في الوزارة والمؤسسة.


وتتضمن الاتفاقية التي تعد في الإطار التنظيمي للمشروع، دعم مؤسسة شومان للمشروع و التعاون مع الوزارة في هذا الشأن بمختلف مناحيه وآفاقه، وأن تضم لجنة اختيار عناوين كتب مشروع مكتبة الأسرة ممثلا عن المؤسسة.


وقالت النجار في حفل توقيع الاتفاقية، إن مؤسسة شومان من أنشط مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني حضورا في تقديم فعل ثقافي وابداعي، منوهة بأن إدخال الفعل العلمي الابتكاري في برامج المؤسسة يبعث على الفخر والاعتزاز، ويعد نموذجا لدور القطاع الخاص للاحتذاء به اردنيا وعربيا متمثلا بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والتعاون فيما بينهما في برامج ومشروعات مختلفة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
98237498423

محاضرة عن المخدرات وآثارها على المجتمع في جامعة عجلون

20200119060058058

مهيدات: البدء بتطبيق برنامج ABC لجمع الكلاب الضالة وتعقيمها

eat-fruits-vegetables-get-paid-998408416

2862 طن خضار وفواكه وردت السوق المركزي

asabnews_2020-10-15_22-44-19_609148

الكرك: دورة تدريبية في لغة الاشارة للأشخاص الصم

unnamed (11)

5 حالات عنف وانتهاك وقعت على ذوي احتياجات خاصة الشهر الماضي

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

وفد من الجمارك الفلسطينية يطلع على تجربة الطاقة والمعادن

أخبار متعلقة
1

وزارة الثقافة تعلن موعد انطلاق مكتبة الأسرة الأردنية 2021

112021115566908329028

وزارة الثقافة تطلق برنامج حكاية مكان من مأدبا

w

شؤون الأسرة يطلق نتائج دراسة واقع دور رعاية المسنين في الأردن

34a7daf16822f

وزارة الثقافة تستعد لإعلان إربد عاصمة للثقافة العربية 2022

79-1

عماوي: الأردن سيدخل مرحلة المجتمعات الهرمة عام 2050