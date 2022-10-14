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الجمعة، 14-10-2022 11:36 م

وزارة الخارجية: الأردنيون في بيلغورود الروسية بخير

وزارة الخارجية


الوكيل الاخباري - تُتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين من خلال مركز العمليات وبالتنسيق مع السفارة الأردنية في موسكو أوضاع المواطنين والطلبة الأردنيين المُقيمين في مدينة بيلغورود الروسية والتي تعرضت لقصف صاروخي خلال اليومين الماضيين. 

وتتواصل السفارة بشكل مباشر مع الطلبة والمواطنين ومع السلطات المحلية في المدينة للاطمئنان على أوضاعهم. وتهيب الوزارة بالمواطنين والطلبة الأردنيين المتواجدين بالمدينة بضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع تعليمات السلامة العامة الصادرة عن السلطات المحلية في المدينة. 

وتؤكد الوزارة أن أوضاع الطلبة بخير، كما وتؤكد حرصها البقاء على تواصل مع المواطنين الأردنيين وعلى مدار الساعة من خلال خط الطوارئ للسفارة الأردنية في موسكو (0079268469950) أو مركز عمليات الوزارة (00962795497777)، والبريد الإلكتروني لمركز العمليات [email protected] .

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