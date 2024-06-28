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الجمعة، 28-06-2024 04:13 م

وزارة الخارجية تدعو الأردنيين تجنب السفر إلى لبنان في الوقت الراهن

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الوكيل الاخباري- دعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الجمعة، الأردنيين تجنب السفر إلى لبنان في الوقت الراهن؛ في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة، وحرصاً على سلامتهم.اضافة اعلان


وأكدت وزارة الخارجية على ما ورد في بيان سابق، بخصوص السفر إلى لبنان، استناداً إلى الاستعدادات وخطط الطوارئ التي أعلنت عنها الجهات الرسمية في لبنان في حينه.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة إن هذه التوصية تأتي من منطلق حرص الوزارة الشديد على سلامة المواطنين الأردنيين.

كما جدد السفير القضاة دعوته للأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان إلى التسجيل الفوري على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت، والتواصل مع الوزارة لطلب المساعدة على مدار الساعة عبر أرقام الخط الساخن للسفارة الأردنية في بيروت: 0096181699837، ووحدة مركز العمليات في الوزارة 00962799562903، 00962799562471

 




 

 


 

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