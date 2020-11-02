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الإثنين، 02-11-2020 10:38 م

وزارة الخارجية تدين بشدة هجوم كابول

وزاره الخارجيه وشؤون المغتربين


الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بشدة "الهجوم الإرهابي الذي استهدف جامعة كابول في العاصمة الأفغانية، اليوم الاثنين، وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات".
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وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير ضيف الله علي الفايز "استنكار المملكة ورفضها الشديد استمرار هذه الهجمات الإرهابية الجبانة التي تستهدف المدنيين الأبرياء وزعزعة الأمن والإخلال بسلامة واستقرار البلاد".

كما أكد "وقوف المملكة إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف الجميع دون تمييز".

وأعرب الفايز عن "خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى، ودوام الأمن والاستقرار لجمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة".

 




 

 


 

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