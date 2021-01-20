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الأربعاء، 20-01-2021 03:37 م

وزارة الخارجية تدين طرح الاحتلال عطاء لبناء 2572 وحدة استيطانية جديدة

الخارجية


الوكيل الإخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الأربعاء، طرح الاحتلال الإسرائيلي عطاءات لبناء 2572 وحدة استيطانية جديدة في عدة مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز، إن النشاطات الاستيطانية ليست شرعية ولا قانونية ومدانة ومرفوضة، وتعد خرقا فاضحاً وجسيماً للقانون الدولي وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334.

وأكد أن سياسة الاستيطان بمجملها وبتفاصيلها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتقويضاً لأسس السلام وجهود تحقيقه وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.

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ودعا الفايز المجتمع الدولي للتحرك وتحمل مسؤولياته للضغط على الاحتلال  الإسرائيلي لوقف سياساته ونشاطاته الاستيطانية.


 




 

 


 

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