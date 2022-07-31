الأحد 31-07-2022
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تحديث القطاع العام: 206 مبادرات منها 31 في الهيكل الحكومي تتضمن دمج وزارات
الصحة تنفي وجود نية للسماح بممارسة اعمال الطب الشرعي في المستشفيات الخاصة
الملك : الهدف من تحديث القطاع العام تحسين الخدمات المقدمة
ممثلو قطاع الكهربائيات والإلكترونيات يبحثون إجراءات الإعفاءات الجمركية
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أخبار الشركات
HUAWEI band 7: اختبرنا السوار الذكي النحيف ذي شاشة العرض الكاملة وعمر البطارية الطويل ومنحناه تقييمنا النهائي... وإليكم الأسباب التي تجعله اختيارًا ممتازًا في نظرنا!
جامعة مؤتة تكرم بنك الإسكان لرعايته الحصرية لجائزة مؤتة للريادة والابتكار
كارفور الأردن و بالتعاون مع تكية أم علي اختتمت حملة الأضاحي لعام 2022
طلبات" تعلن أسماء الفائزين بجوائز جريت جيمرز 2022
كورونا
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روسيا تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا منذ أبريل
مصر.. ارتفاع إصابات كورونا وزيادة الحالات الحرجة بنسبة 6%
576 مليون إصابة بكورونا حول العالم
دراسة : فيروس كوفيد-19 قد يكون ساما لخلايا عضلة القلب!
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المياه والعصائر الباردة تطفئ لهيب الحر في وسط البلد
فرحة طلبة وأولياء أمور بانتهاء امتحان التوجيهي 2022
عدسة الوكيل ترصد حركة المسافرين على جسر الملك الحسين الحدودي
عدسة الوكيل تستطلع آراء طلبة التوجيهي حول امتحان الانجليزي وشكاوى من انقطاع الكهرباء
منوعات وغرائب
منوعات وغرائب
انتبه لها .. 4 أسباب لإهتزاز السيارة أثناء القيادة على الطرقات
الهند .. شروط غريبة في عقد زواج !
مخلوق غريب يفاجئ صياد في أمريكا
خطوة جديدة من ويل سميث لـ كريس روك بعد الصفعة التي أحدثت ضجة في مواقع التواصل !
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الفيصلي يسعى لتضييق الخناق على الوحدات
قبل مواجهة الفيصلي والعقبة ،، لائحة هدافي دوري المحترفين
يوفنتوس الإيطالي ينافس النصر السعودي على صفقة !؟
أبو طه يمنح الوحدات نقاط الابتعاد بالصدارة
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بـرنامـج الـوكيـل فـي إجـازته السـنـوية
الترخيص: النظام عاد للعمل بشكل طبيعي وحفرية سببت قطع الانترنت
التربية:أسئلة امتحان التوجيهي مشابهة للإمتحانات التجريبية
مخالفة أي منشأة لم تشمل موظفيها بالضمان اعتباراً من 1 تموز
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