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الإثنين، 07-06-2021 09:45 م

وزارة الخارجية تكشف للوكيل سيناريو وصول المعتقل الاردني عبدالله أبو جابر غداً

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ضيف الله الفايز في تصريح خاص للوكيل الاخباري انه من المنتظر ان تقوم سلطات الاحتلال يوم غد الثلاثاء بالافراج عن المعتقل الاردني عبدالله أبو جابر .

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واكد الفايز ان سلطات الاحتلال ستقوم بتسليم ابو جابر للسلطات الاردنية عند معبر الشيخ حسين على الارجح فيما لم يتم تحديد الساعة التي سيتم فيها التسليم لغاية الان . 

 

واضاف ان السلطات في المملكة ستقوم بتسليم ابو جابر لاهله عند المعبر مباشرة ولن يتم نقله الى اي جهة داخل المملكة وانما سيصار الى تسليم المعتقل الى اهله فقط .  

 

 

 




 

 


 

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