الثلاثاء 08-03-2022
الوكيل الاخباري

الحزن يعم مواقع التواصل بالأردن إثر وفاة المقدم المتقاعد حبيب عساف

طائرة ركاب قطرية متجهة إلى كندا تحلق في الأجواء الأوكرانية

ورشة حول الأمن السيبراني ببلدية الرصيفة

وزارة الخارجية توجه رسالة عاجلة للأردنيين في أوكرانيا

التربية تحتفل بيوم المرأة

شؤون المرأة تحتفي بإرث الراحلة أسمى خضر في يوم المرأة العالمي

الأمير عمر بن فيصل يرعى يوم عمل تطوعي لزراعة الأشجار

الخارجية: الأردنيون الذين غادروا مدينة سومي الأوكرانية وصلوا بأمان إلى بولتافا

خروج 61 مستشفى أوكراني من الخدمة

تنظيم دورة توعوية عن الادارة البيئية

الثلاثاء، 08-03-2022 08:50 م

وزارة الخارجية توجه رسالة عاجلة للأردنيين في أوكرانيا

Image2_320227211133236289251


الوكيل الاخباري - في ضوء نجاح عمليات الإخلاء لأعدادٍ كبيرة من الأردنيين وعائلاتهم، ممن عبروا الحدود لدولٍ مجاورة لأوكرانيا أو وصلوا المملكة خلال الأيام الماضية أو ممن غادروا مدينة سومي، اليوم، باتجاه مدينة بولتافا الأوكرانية.

تحث وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مُجدداً المواطنين الأردنيين، ممن لم يغادروا بعد أوكرانيا والمقيمين في أيٍّ من مدنها، وممن لم يسبق لهم تسجيل بياناتهم لدى الوزارة أو السفارة في أنقرة (والمعتمدة لدى أوكرانيا)، ضرورة الإسراع بالتسجيل عِبر الرابط الالكتروني التالي: https://mfa.gov.jo/ar/embassy/Ankara/form

أو التواصل على أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة لوحدة مركز عمليات الوزارة أو السفارة في أنقرة المدرجة أدناه، وذلك بهدف حصر أسماء وبيانات الأردنيين المتبقين في أوكرانيا، لغايات المتابعة وإدامة الاتصال معهم للوقوف على ظروفهم، ودعمهم في حال رغبوا بالمغادرة ،وتقديم الإسناد اللازم لهم:

- أرقام وحدة مركز عمليات الوزارة:
 
• 00962795497777 
• 00962790435918

- أرقام سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في العاصمة أنقرة:

• الخط الساخن: 00905384419586 
• الخط الساخن (واتساب): 00905512575198
• المكتب الثقافي الأردني في كييڤ: 00380939361181
• الوزير المفوض محمد الطراونة: 00905395933755
• القنصل المستشار عماد مسالمة: 00905616139618
• السيد عمير الصمادي: 00905538059359
• السيد أحمد الصعوب: 00962791757795
• السيد طارق نفش: 00905058381712
• السيد محمد قردن: 0090541872995
• السيد محمد عبيدات: 00905360325096

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
fff

الحزن يعم مواقع التواصل بالأردن إثر وفاة المقدم المتقاعد حبيب عساف

1646765223092

ورشة حول الأمن السيبراني ببلدية الرصيفة

وزارة التربية والتعليم

التربية تحتفل بيوم المرأة

444

شؤون المرأة تحتفي بإرث الراحلة أسمى خضر في يوم المرأة العالمي

5

الأمير عمر بن فيصل يرعى يوم عمل تطوعي لزراعة الأشجار

index-5

الخارجية: الأردنيون الذين غادروا مدينة سومي الأوكرانية وصلوا بأمان إلى بولتافا

أخبار متعلقة
الأزمات

إدارة الأزمات: إعفاء الاردنيين المقيمين في أوكرانيا من قيود السفر

العمل

وزير العمل: فرص عمل لـ 60 ألف متعطل ضمن البرنامج الوطني للتشغيل

M63A9710 - Copy

تضامن: تعزيز فرص النساء السياسية من خلال الترشح والانتخاب تزامناً مع التعديلات الدستورية

220223182727694556856

جمعيات خيرية ومراكز ثقافية تحتفي بعيد ميلاد الملك الـ 60

220225202238143232851

الزعبي: خطوات لإيجاد فرص عمل للمهندسين الأردنيين بالسعودية

resize

إطلاق برنامج تدريبي لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في مأدبا