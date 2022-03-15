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وزارة الخارجية: معلومات تشير لمغادرة أردني وكذلك أردنية وابنها مدينة ماريوبول

الثلاثاء، 15-03-2022 09:22 م

وزارة الخارجية: معلومات تشير لمغادرة أردني وكذلك أردنية وابنها مدينة ماريوبول

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الوكيل الاخباري - قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إن المعلومات تشير إلى مغادرة أردني وكذلك أردنية وابنها مدينة ماريوبول الأوكرانية ضمن قافلة مركبات خاصة غادرت الثلاثاء المدينة المحاصرة من القوات الروسية حسب ما وردها من معلومات من ذويهم.

وقال الناطق باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول لـ"المملكة"، إن 3 عائلات أردنية تمكّنت من التواصل مع أبنائها في ماريوبول بوسائل اتصال مختلفة، والمعلومات تشير إلى مغادرة مواطن أردني وكذلك مواطنة أردنية وابنها المدينة ضمن قافلة مركبات خاصة غادرت اليوم المدينة، وهناك عائلة لا تزال في المدينة وأجرت تواصلا مع ذويهم في الأردن عن طريق أحد أفراد العائلة.

وأبلغ ذوو عائلتين أردنيتين انقطع التواصل معهم في مدينة ماريوبول الأوكرانية وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بتمكنهم من التواصل مع أبنائهم بعد مغادرتهم للمدينة ضمن قافلة من المركبات الخاصة، وفق أبو الفول.

وقال الناطق باسم الوزارة، إن الوزارة تبلغت عن 4 حالات انقطاع تواصل مع أردنيين في مدينة ماريوبول في ظل انقطاع الاتصالات والإنترنت والكهرباء، وتقول الوزارة إنها تتابعهم بجميع الوسائل والقنوات المتاحة.

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