وزارة الداخلية : تجربة وطنية قيّمة للحكام الإداريين في ملف البلديات

الوكيل الاخباري - التقى نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان، ووزير الداخلية، مازن الفرايه، في مبنى وزارة الداخلية، اليوم الخميس، بعدد من الحكام الإداريين، الذين تسلموا مهام رؤساء لجان البلديات في مختلف محافظات المملكة؛ بهدف تقييم التجربة العملية لهم في إدارة ملف البلديات والوقوف على مواطن الإنجاز والبناء على ما تحقق مستقبلاً وتسليط الضوء على الاختلالات التي كانت تعاني منها البلديات.



وتطرقت النقاشات إلى تجربة الحكام الإداريين وملاحظاتهم، التي شملت الجوانب الإدارية والمالية والفنية والاستثمارية في البلديات وتوصياتهم لرفع سوية العمل البلدي، باعتباره ركيزة من ركائز التنمية المحلية.



وأكد المتحدثون أن "تجربتهم لم تكن في إطار تسيير الأعمال، بل كانت بصمة مضيئة حملت في مضامينها معالجة أوجه القصور وتقديم الخدمات البلدية بإتقان، وتوزيعها بعدالة".

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