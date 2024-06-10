وزارة الداخلية تعقد ورشة لمناقشة خطة التدريب المهني الاستراتيجية

الوكيل الاخباري- عقدت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، ورشة عمل استضافت خلالها مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس احمد الغرايبة، بحضور مساعدي المحافظين لشؤون التنمية والاستثمار وموظفي أقسام التنمية في الميدان، بهدف تمتين التعاون والتنسيق بين الوزارة والمؤسسة.

اضافة اعلان



واستعرض الغرايبة، أبرز محاور خطة المؤسسة الاستراتيجية للأعوام 2022 -2025، التي تشمل 6 محاور أساسية ترتكز على زيادة أعداد المستفيدين واستحداث برامج تدريبية تواكب التطور في جميع المجالات المهنية، وبناء شراكات مع القطاع الخاص، والمواءمة بين التعليم المهني، واحتياجات سوق العمل ورفع نسب التدريب المهني المنتهي بالتوظيف.



وبين أن الخطة الاستراتيجية تهدف إلى تطوير برامج تدريبية لتلبية احتياجات سوق العمل المتسارعة والتكنولوجيا الحديثة، عبر تطوير واستحداث برامج تتضمن مهارات المستقبل بالشراكة مع الوزارات والمؤسسات الرسمية والقطاع الخاص، وتعزيز الشراكات مع الجامعات والجهات المانحة الدولية والتركيز على التدريب المنتهي بالتشغيل في مختلف القطاعات.