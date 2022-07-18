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الإثنين، 18-07-2022 03:02 م

وزارة الداخلية تقر ترتيبات خاصة بجسر الملك حسين

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الوكيل الإخباري- كشفت وزارة الداخلية، الإثنين، عن ترتيبات لجعل الدخول إلى الأردن عبر جسر الملك حسين عبر تذاكر تحجز مسبقاً إلكترونياً أو من مكاتب شركة النقل في عمّان، للتحكم في أعداد المتواجدين على الجسر.اضافة اعلان


وقالت الوزارة، إنه "من المتوقع الانتهاء من هذه الترتيبات خلال أسبوعين"، موضحة أن الكوادر العاملة يتم تعزيزها باستمرار وهي جاهزة للعمل 24 ساعة في حال تجاوب الجانب الإسرائيلي.

وأضافت: أن "قرار الإغلاق والفتح بالنسبة للمغادرين للضفة يعتمد على الجانب الإسرائيلي الذي لا يلتزم بالتوقيت ويستقبل نحو 80 حافلة فقط، مما يبقي أعداد كبيرة لليوم التالي".

وأشارت الوزارة إلى "العمل من خلال وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بشكل يومي على حث الجانب الإسرائيلي لاستيعاب أكبر عدد من المسافرين وعدم عودتهم لعمّان".

ويشهد جسر الملك حسين زيادة غير مسبوقة في أعداد المسافرين وذلك بسبب عدة عوامل منها: انقطاع السفر لمدة عامين بسبب أزمة كورونا، عطلة مدارس، عودة مغتربين، فترة الصيف.

ويبلغ متوسط عدد المسافرين يومياً تقريباً 12 ألف بين مغادر وقادم بينما في الوضع الطبيعي نحو 6 آلاف، وفق الوزارة.

 




 

 


 

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