الخميس 12-11-2020
الوكيل الاخباري

النتائج الأولية لانتخابات دائرتي إربد الأولى والرابعة

النتائج الاولية غير الرسمية للفائزين بالانتخابات في الكرك - أسماء

اصابة 4 نساء بمشاجرة في الزرقاء

عبيدات: الأردن من الدول التي ستحصل على لقاح كورونا

أعمال شغب لأنصار مرشح في البيادر

وزير الصحة : قد نلجأ للحظر الذكي

السعودية تسجل 14 وفاة و394 إصابة جديدة بكورونا

تكليف ولي عهد البحرين برئاسة مجلس الوزراء

الامن العام : سنستخدم القوة لفرض حظر التجول

نسبة الإشغال في فنادق المناطق الشاطئية في العقبة وصلت إلى 50%




الخميس، 12-11-2020 12:15 ص

وزارة الداخلية : لن نتهاون مع مخالفي قرار الحظر الشامل وسيتم القاء القبض عليهم

4a6cc749-9784-4c5e-8ad1-b5bb6b214c90


الوكيل الاخباري - أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المشاركين في التجمعات الانتخابية المخالفة لأوامر الدفاع من قبل أنصار بعض مرشحي الانتخابات النيابية.

اضافة اعلان

وأوضح المصدر في تصريح صحفي أن عددا من مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لهذه التجمعات قديمة، في حين يجري التعامل مع التجمعات التي حصلت أو أي مظاهر احتفالية قد تحدث في حينها وذلك من قبل الحكام الإداريين والأجهزة الأمنية.

 

وقال إنه يتم متابعة المشاركين بالتجمعات أولاً بأول والقبض على المشاركين ليتم بعد ذلك إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.


وأكد المصدر أنه لن يتم التهاون مع المخالفين وسيتم إجراء المقتضى القانوني بحقهم، موضحاً أن الأجهزة الأمنية تراقب وتتابع هذه التجمعات وتقوم بحجز المركبات التي تشارك في هذه التجمعات إلى جانب المشاركين فيها.


وقال المصدر إن بعض الأشخاص المشاركين في هذه التجمعات يقومون بإطلاق العيارات النارية، مؤكداً بهذا الخصوص أنه سيتم محاسبتهم وملاحقتهم قضائياً وإدارياً وفقاً للقوانين المتبعة.

 

ودعا المصدر إلى ضرورة التحلي بالمسؤولية الوطنية من قبل الجميع وذلك في ظل تطورات الوضع الوبائي وازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا مما يتسبب بنتائج سلبية على صحة المواطن وسلامته. 

 

المصدر - بترا 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202025112735488161184

الامن يضبط أداة تشبه المدفع استخدمها انصار أحد المرشحين - صورة

1120201101117633176872

النتائج الأولية لانتخابات دائرتي إربد الأولى والرابعة

112020116180366464452

النتائج الاولية غير الرسمية للفائزين بالانتخابات في الكرك - أسماء

jordan-coronavirus-nurse-heart-RTS37P1U-HiRes-630x420

المملكة تتصدر اليوم قائمة الدول بأعلى حصيلة اصابات بفيروس كورونا

1120209172252915682503

اصابة 4 نساء بمشاجرة في الزرقاء

11202010162811699590410

عبيدات: الأردن من الدول التي ستحصل على لقاح كورونا

أخبار متعلقة
640ceca9-307a-45e1-b947-c4e25d1d3d10

مسؤول ملف كورونا للوكيل : عمل فرق التقصي الوبائي مستمر خلال الحظر الشامل

وائل-هياجنة-مسؤول-ملف-كورونا-تلفزيونية-2210202002

مسؤول ملف كورونا للوكيل : اعداد الاصابات بكورونا سترتفع بشكل كبير اذا لم يلتزم المواطنون

1

الهياجنة: من المتوقع أن يصل لقاح كورونا مع بداية العام القادم

1020201718947188310386

مسؤول ملف كورونا : قرارات جريئة مرتقبة بالاردن