وزارة الداخلية : لن نتهاون مع مخالفي قرار الحظر الشامل وسيتم القاء القبض عليهم

الوكيل الاخباري - أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المشاركين في التجمعات الانتخابية المخالفة لأوامر الدفاع من قبل أنصار بعض مرشحي الانتخابات النيابية.

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وأوضح المصدر في تصريح صحفي أن عددا من مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لهذه التجمعات قديمة، في حين يجري التعامل مع التجمعات التي حصلت أو أي مظاهر احتفالية قد تحدث في حينها وذلك من قبل الحكام الإداريين والأجهزة الأمنية.

وقال إنه يتم متابعة المشاركين بالتجمعات أولاً بأول والقبض على المشاركين ليتم بعد ذلك إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.



وأكد المصدر أنه لن يتم التهاون مع المخالفين وسيتم إجراء المقتضى القانوني بحقهم، موضحاً أن الأجهزة الأمنية تراقب وتتابع هذه التجمعات وتقوم بحجز المركبات التي تشارك في هذه التجمعات إلى جانب المشاركين فيها.



وقال المصدر إن بعض الأشخاص المشاركين في هذه التجمعات يقومون بإطلاق العيارات النارية، مؤكداً بهذا الخصوص أنه سيتم محاسبتهم وملاحقتهم قضائياً وإدارياً وفقاً للقوانين المتبعة.

ودعا المصدر إلى ضرورة التحلي بالمسؤولية الوطنية من قبل الجميع وذلك في ظل تطورات الوضع الوبائي وازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا مما يتسبب بنتائج سلبية على صحة المواطن وسلامته.

المصدر - بترا



