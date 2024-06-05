الأربعاء 05-06-2024
الوكيل الاخباري
 

"الناتو" يطلق أكبر مناورات بحرية قرب سواحل روسيا

الدفاع المدني يتعامل مع (1410) حالة إسعافية خلال الــ 24 ساعة الماضية

"النواب الأميركي" يقر مشروع قانون لمعاقبة "الجنائية الدولية"

الخطوط الجوية الأمريكية تستأنف قريبا رحلاتها إلى إسرائيل

الصناعة والتجارة: رفع سعر طن الدقيق الموحد 3.6 دينار

بعد جهد استخباري امتد لشهرين الأمن العام يطيح بعصابتين مرتبطتين بشبكات إقليمية - صور

الكويت تعلن سحب الجنسية من 12 شخصا

الأوقاف الفلسطينية: إغلاق باب المغاربة بعد اقتحام 1184 مستوطنا

نتنياهو: جاهزون لعملية قوية جدا في الشمال

الأردن يدين سماح الحكومة الإسرائيلية بمسيرة الأعلام في القدس المحتلة

الأربعاء، 05-06-2024 11:01 ص

وزارة الزراعة: اعدام 52 شجرة نخيل مصابة بالسوسة الهندية الحمراء

فوائد_شجرة_النخيل


الوكيل الاخباري- تابع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات  إنجازات الخطة الوطنية لإدارة آفة سوسة النخيل الحمراء والتي تم إطلاقها من قبل الوزارة وبمشاركة الخبراء من وزارة الزراعة والقطاع الخاص وجمعية التمور الأردنية والخبراء من المنظمات الدولية والجامعات الأردنية  بهدف الحد من انتشار آفة سوسة النخيل الهندية الحمراء وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات المتخذة من حيث مراجعة التشريعات والمسح الشامل لأشجار النخيل في المملكة وتقصي الإصابات بسوسة النخيل الحمراء  وحصر الإصابات وتحديد مدى انتشارها وشدة الإصابات وتحديد بؤر الإصابة والعمل على وقف الانتشار ومكافحة الأشجار المصابة والحد من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن سوسة النخيل الحمراء وتنظيم الجهود لكافة الشركاء لتحقيق اهداف الخطة خلال ثلاث سنوات والتنسيق بين جميع أصحاب المصلحة لتحقيق الاهداف.

اضافة اعلان


حيث تم إستعراض الانجازات خلال النصف الاول من عام 2024 (المرحلة الاولى) من خلال العديد من المحاور ففي محور المسح والتقصي  تم الكشف على كافة اشجار النخيل من خلال  الكشف الحسي (الظاهري) واستخدام  اجهزة الكشف المبكر والمصائد الفرمونية في منطقة الاغوار الشمالية من قبل كوادر وزارة الزراعة والبالغة  15311 شجرة على مساحة 4375 دونم تقريباً أما في مناطق (دير علا، الكرامة والشونة الجنوبية) حيث تم استقبال البلاغات من المزارعين عن الاصابات التي تم تحديدها من قبلهم بمختلف تقنيات الكشف المستخدمة وحصر بؤر الاصابة من قبل كوادر الوزارة في مناطق (الأزرق، الاغوار الجنوبية والعقبة).


و فيما يخص محور التشريعات تم تفعيل تعليمات الحجر الزراعي داخل المملكة وتفعيل دور الضابطة العدلية وتحويل المخالفين الى القضاء ويتم حالياً مراجعة التشريعات والتعليمات بما ينسجم مع المعايير الدولية


وحول محور المكافحة تم المباشرة بتنفيذ خطة المكافحة بإستخدام التقنيات المستخدمة مثل الحقن المجهري، الحقن الجهازي، المصائد الفرمونية، المصائد التقليدية، الرش بالمبيدات الزراعية حيث تمت المباشرة بالحملة بتاريخ 26/12/2023 في مناطق وادي الاردن حيث  تم اعدام (52) شجرة مصابة اصابة شديدة وغير مجدي معالجتها وتشكل نسبة (0.004) من عدد الاشجار المصابة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
445180802_762491846058052_7369480017587875546_n

الدفاع المدني يتعامل مع (1410) حالة إسعافية خلال الــ 24 ساعة الماضية

1717578582053

اتفاقية لتركيب أنظمة خلايا شمسية لبلدية الطيبة

00000

الصناعة والتجارة: رفع سعر طن الدقيق الموحد 3.6 دينار

1

بعد جهد استخباري امتد لشهرين الأمن العام يطيح بعصابتين مرتبطتين بشبكات إقليمية - صور

وزارة الخارجية

الأردن يدين سماح الحكومة الإسرائيلية بمسيرة الأعلام في القدس المحتلة

3 (7)

منتدى أعمال أردني أوروبي حول الريادة والرقمنة الثلاثاء المقبل

أخبار متعلقة
648ee619549cd-4

الحنيفات: 180 - 220 دينار سعر الاضحية المستوردة والبلدي بين 200 - 280 ديناراً

520246154644448015982

وزير الزراعة يبحث مع نظيره الفلسطيني توسيع المسارات التسويقية

520246154644448015982

الحنيفات: تقدم وتطور ملموس في القطاع الزراعي الأردني

1715965618410

زراعة عجلون: 5 مليون دينار لمشاريع تطوير الأراضي المرتفعة

6638c07703cf4

وزير الزراعة: تسهيلات للاستثمار في المدينة الزراعية السياحية التراثية في جرش