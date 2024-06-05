وزارة الزراعة: اعدام 52 شجرة نخيل مصابة بالسوسة الهندية الحمراء

الوكيل الاخباري- تابع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إنجازات الخطة الوطنية لإدارة آفة سوسة النخيل الحمراء والتي تم إطلاقها من قبل الوزارة وبمشاركة الخبراء من وزارة الزراعة والقطاع الخاص وجمعية التمور الأردنية والخبراء من المنظمات الدولية والجامعات الأردنية بهدف الحد من انتشار آفة سوسة النخيل الهندية الحمراء وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات المتخذة من حيث مراجعة التشريعات والمسح الشامل لأشجار النخيل في المملكة وتقصي الإصابات بسوسة النخيل الحمراء وحصر الإصابات وتحديد مدى انتشارها وشدة الإصابات وتحديد بؤر الإصابة والعمل على وقف الانتشار ومكافحة الأشجار المصابة والحد من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن سوسة النخيل الحمراء وتنظيم الجهود لكافة الشركاء لتحقيق اهداف الخطة خلال ثلاث سنوات والتنسيق بين جميع أصحاب المصلحة لتحقيق الاهداف.

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حيث تم إستعراض الانجازات خلال النصف الاول من عام 2024 (المرحلة الاولى) من خلال العديد من المحاور ففي محور المسح والتقصي تم الكشف على كافة اشجار النخيل من خلال الكشف الحسي (الظاهري) واستخدام اجهزة الكشف المبكر والمصائد الفرمونية في منطقة الاغوار الشمالية من قبل كوادر وزارة الزراعة والبالغة 15311 شجرة على مساحة 4375 دونم تقريباً أما في مناطق (دير علا، الكرامة والشونة الجنوبية) حيث تم استقبال البلاغات من المزارعين عن الاصابات التي تم تحديدها من قبلهم بمختلف تقنيات الكشف المستخدمة وحصر بؤر الاصابة من قبل كوادر الوزارة في مناطق (الأزرق، الاغوار الجنوبية والعقبة).



و فيما يخص محور التشريعات تم تفعيل تعليمات الحجر الزراعي داخل المملكة وتفعيل دور الضابطة العدلية وتحويل المخالفين الى القضاء ويتم حالياً مراجعة التشريعات والتعليمات بما ينسجم مع المعايير الدولية



وحول محور المكافحة تم المباشرة بتنفيذ خطة المكافحة بإستخدام التقنيات المستخدمة مثل الحقن المجهري، الحقن الجهازي، المصائد الفرمونية، المصائد التقليدية، الرش بالمبيدات الزراعية حيث تمت المباشرة بالحملة بتاريخ 26/12/2023 في مناطق وادي الاردن حيث تم اعدام (52) شجرة مصابة اصابة شديدة وغير مجدي معالجتها وتشكل نسبة (0.004) من عدد الاشجار المصابة.