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الثلاثاء، 23-07-2024 09:53 ص

وزارة الزراعة: انتاج 4 الاف طن من الأسماك سنويا

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

كشف الناطق الاعلامي باسم وزارة الزراعة لورانس المجالي انتاج 4 الاف طن من الأسماك سنويا.اضافة اعلان


وقال المجالي لـ "الوكيل الاخباري" ان الاردن يستورد حوالي 40 الف طن سنويا لتحقيق الاحتياج المحلي.

وأشار إلى أن الاردن ينتج نوعين من الاسماك وهم سمك الكارب وسمك المشط.

ونوه إلى أن وزارة الزراعة تسعى لدعم قطاع الاسماك ودعم المشاريع المتخصصة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وبين انه تم توقيع اتفاقية مع جمعية مربي الأسماك والأحياء البحرية لانشاء مصنع للأسماك بهدف التبريد والتجميد.

 




 

 


 

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