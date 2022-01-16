وزارة الزراعة تدعو المزارعين للوقاية من آثار الصقيع

الوكيل الاخباري - دعت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، المزارعين إلى أهمية اتباع الإجراءات الوقائية للحد من آثار موجات الصقيع المتوقعة على المحاصيل الزراعية خلال أيام المنخفض الجوي الحالي.



وأكد مساعد أمين عام وزارة الزراعة لشؤون الإرشاد الزراعي المهندس بكر البلاونة في تصريح لـ(بترا)، على وجوب قيام المزارعين بإحكام إغلاق البيوت الزراعية البلاستيكية وفتحها خلال فترة النهار للاستفادة من أشعة الشمس، وعمل قنوات لتصريف مياه الأمطار حول البيوت المحمية لمنع تجمع المياه بكميات كبيرة.

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