وزارة الزراعة: تسجيل 499 حريقا خلال العام الحالي في المملكة

الوكيل الإخباري- سجلت وزارة الزراعة، 499 حريقا اندلع خلال العام الحالي، في مناطق حرجية وغابات بمناطق مختلفة من الأردن.

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واوضحت الوزارة في بيان صحفي الأحد، أن الحريق الذي اندلع السبت، في محيط كلية عجلون، التهم نحو 500 دونم من الاراضي، حيث ساهمت سرعة الرياح ووعورة المنطقة ووجود الاعشاب الجافة في تفاقم الحريق الذي التهم اراضي مملوكة لمواطنين، وتحوي اشجار زيتون وأشجار حرجية.



وأضافت الوزارة أن 65 آلية من إطفائيات الدفاع المدني ووزارة الزراعة من محافظات عجلون وجرش والبلقاء، إضافة إلى الكورة شاركت في عمليات الإطفاء. وتبلغ مساحة الأراضي الحرجية في الأردن مليونين و7 آلاف دونم، اي ما يعادل نحو 1% من مساحة الأردن، فيما تبلغ المناطق الحرجية والغابات 8% من مساحة الاشجار في المملكة، وتبلغ مساحة الاراضي التي يتوافر فيها اشجار حرجية نحو 400 ألف دونم، و450 الف دونم غابات صناعية، فيما تبلغ الاراضي الحرجية الجرداء نحو 259 الف دونم، بالاضافة الى 126 الف دونم صالحة للزراعة في حال توفر عوامل الاستدامة.



وتمتلك وزارة الزراعة، 14 مشتلا تنتج حوالي 3 ملايين غرسة حرجية ورعوية سنويا، ونحو 42 محمية رعوية، منها 800 الف دونم في البادية يسمح بالرعي بها حسب الحمولة الرعوية، حيث تقوم الوزارة بزراعة نحو 20 الف دونم سنويا بالنباتات الرعوية.





