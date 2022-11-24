وزارة الزراعة تعمم خطة الطوارئ لفصل الشتاء

الوكيل الاخباري - عممت وزارة الزراعة على وزارة الإدارة المحلية ووزارة الداخلية ووزارة الاتصال الحكومي ووزارة الاقتصاد الرقمي وشركات الكهرباء المختصة خطة الطوارئ لفصل الشتاء معززة بالخط الساخن لغرفة الطوارئ المركزية في مديرية الحراج والخطوط الساخنة للمحافظات إضافة لأرقام المناوبين في كافة الغرف الفرعية لتسهيل التواصل والتعامل مع الملاحظات من قبل المواطنين أو المؤسسات.

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وقالت الوزارة في بيان صحفي الخميس إنه تم اعتماد الرقم ( 065341116) الخط الساخن المركزي للتواصل على مدار الساعة.



وأكدت الوزارة على أنه تم بشكل استباقي توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الكهرباء للتعامل مع حماية الشبكة الكهربائية من تداخل الأشجار حيث عملت الوزارة وبالشراكة مع شركة الكهرباء على معالجة ما يزيد عن 20 الف ملاحظة ما بين تقليم أو إزالة للأشجار للحيلولة دون وقوع أي حوادث خلال فصل الشتاء اضافة الى التعاون مع مديرية الامن / الدفاع المدني الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحه في التعامل مع الملاحظات وخطة الطوارئ و اكدت الوزارة على التعاون التام والمتابعة المباشرة لكافة الملاحظات الواردة على هذا الرقم والأرقام الفرعية للمحافظات .

