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الإثنين، 27-05-2024 11:15 ص

وزارة الزراعة توضح بشأن أسعار الأضاحي لهذا العام

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الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات

 

رجح مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية في وزارة الزراعة مصباح الطراونة استقرار أسعار الأضاحي هذا العام.

وقال الطراونة لـ "الوكيل الاخباري" إن أسعار الأضاحي البلدية حسب الوزن تتراوح بين 200 إلى 240 دينارا والمستوردة ستبلغ من 160 إلى 200 دينارا في أقصى حد.

واشار إلى أن أسعار الأضاحي يحكمها العرض والطلب فكلما زاد العرض قل السعر.

وكانت قد أكدت وزارة الزراعة استيراد نحو 600 الف رأس من الخراف و46 الف رأس من العجل منذ بداية العام لغايات الاستهلاك المحلي وتجهيزات عيد الأضحى.

وتوقعت تحضير نحو 900 الف رأس من الخراف حتى نهاية العام الحالي و تخصيص 250 الف رأس منهم لعيد الأضحى المبارك.

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