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الثلاثاء، 12-10-2021 10:06 ص

وزارة الزراعة لـ الوكيل: اطلاق موسم قطاف الزيتون الخميس القادم

قطف-وجني-ثمار-الزيتون


الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات- أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة الزراعة لورنس المجالي، اليوم الثلاثاء، إن الوقت الانسب لقطاف الزيتون هو في شهر تشرين الاول/ أكتوبر.

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وقال المجالي بتصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" إن وزارة الزراعة ستطلق موسم قطاف الزيتون في منطقة بني كنانة بمحافظة إربد يوم الخميس القادم.

 

وأضاف أن معاصر الزيتون على اتم الاستعداد باستقبال الموسم، مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية الصحية.

 

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