وزارة السياحة : إغلاق 8 منشآت لعدم التزامها

الوكيل الإخباري - أغلقت فرق التفتيش والرقابة التابعة لوزارة السياحة والآثار، والجهات المعنية الأخرى، 8 منشآت سياحية بين مطعم وفندق، وحررت مخالفات وإنذارات لـ 25 منشأة أخرى، ومخالفة 3 أشخاص خلال شهر آذار الحالي.

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وقالت الوزارة في بيان، الخميس، إن الإغلاقات والمخالفات جاءت بسبب عدم التزام تلك المنشآت بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة التي حددتها الوزارة.



وأضافت أن لجان الكشف على المنشآت السياحية كثفت جولاتها التفتيشية والرقابية خلال الأيام الماضية من الشهر الحالي، ونفذت 942 جولة تفتيشية شملت جميع محافظات المملكة.



وأشارت الوزارة إلى التزام 573 منشأة سياحية بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة، في حين تم تنبيه 129 منشأة أخرى.

بترا



