وزارة السياحة : الكشف على 341 منشأة وإغلاق واحدة اليوم

الوكيل الإخباري - قامت فرق التفتيش والرقابة التابعة لوزارة السياحة والآثار، والجهات المعنية الأخرى، منذ بداية حزيران/يونيو الحالي، بالكشف على 341 منشأة سياحية، حيث جرى إغلاق منشأة واحدة، وذلك لعدم التزامها بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة.

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وأوضحت الوزارة في بيان صحفي السبت، أنها قامت بتحرير مخالفات وإنذارات لـ10 منشآت بين مطعم وفندق، وتنبيه 25 أخرى، بالإضافة إلى منع منشأة واحدة من استقبال الزبائن، لافتة إلى وجود 258 منشأة سياحية ملتزمة بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة.



وأشارت إلى أن لجان الكشف كثفت جولاتها التفتيشية على المنشآت السياحية خاصة المنشآت التي تقدم الأرجيلة، حيث شملت الجولات جميع محافظات المملكة، مشيرة الى أنه جرى اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين الذين لم يتقيدوا بالإجراءات والشروط التي وضعتها الوزارة، ولم يلتزموا بالدليل الإرشادي الذي عممته، والبروتوكولات الوقائية الصادرة من وزارة العمل.



وشددت الوزارة على ضرورة التزام المنشآت السياحية والمتواجدين داخلها بالتعليمات الصادرة عن أوامر الدفاع والتي تنص على المحافظة على التباعد الجسدي بين الأفراد، وارتداء الكمامات عند الدخول والخروج والحركة، وتقديم خدمة الأرجيلة بالساحات الخارجية، بالإضافة إلى البروتوكولات الصادرة عن وزارة العمل فيما يخص إجراءات العمل بالتدابير الوقائية بالمنشآت المصرح لها بتقديم الارجيلة.

