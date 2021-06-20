وزارة السياحة تطالب بالالتزام في التعليمات الصادرة عن أوامر الدفاع

الوكيل الاخباري -

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شددت وزارة السياحة والآثار على ضرورة التزام المنشآت السياحية والمتواجدين داخلها بالتعليمات الصادرة عن أوامر الدفاع، والتي تنص على المحافظة على التباعد الجسدي بين الأفراد، وارتداء الكمامات عند الدخول والخروج والحركة ورفعها عند الجلوس للطعام فقط، وتقديم خدمة الأرجيلة بالساحات الخارجية.وبحسب بيان الوزارة، وجه وزير السياحة والآثار نايف الفايز وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة على المنشآت السياحية، بمضاعفة الجهود وتكثيف الجولات التفتيشية الميدانية للتأكد من مدى التزام المنشآت بتدابير السلامة والوقاية الصحية والبروتوكولات الصادرة عن وزارة العمل فيما يخص إجراءات العمل بالتدابير الوقائية بالمنشآت المصرح لها بتقديم الأرجيلة.