وزارة السياحة في لندن تبحث تعزيز مكانة الأردن على خريطة السياحة العالمية

الوكيل الإخباري- التقى وزير السياحة والاثار نايف الفايز، بحضور مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات والسفير الأردني في لندن منار الدباس، ممثلين من اعضاء غرفة التجارة العربية البريطانية للحديث في الشأن السياحي.

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وبحسب بيان صحفي للهيئة اليوم الخميس، قال الوزير الفايز إن هذا اللقاء يعتبر فرصة لإلقاء الضوء على المستجدات والتطورات التي يشهدها قطاع السياحة، مشيرا إلى أهمية صناعة السياحة التي تُعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني .



وتحدث الفايز خلال اللقاء عن المقومات السياحية المتنوعة لمختلف أنواع السياحة التي تزخر بها المملكة، مشيرا الى الاجراءات وضوابط السلامة الصحية التي تم تطبيقها ما أكسب المقصد السياحي الاردني ثقة سائحيه من السوق البريطاني والأسواق الدولية المختلفة.



من جانبه، تحدث مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات خلال اللقاء عن اهمية السياحة البريطانية للمملكة، مشيرا الى اهمية الحضور والمشاركة في معرض سوق السفر الذي شهد الاعلان عن اطلاق العلامة المؤسسية الجديدة للهيئة.



وقال انها تأتي بهدف تعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة العالمية، بالإضافة إلى توثيق طابع المملكة التي يضم جميع الحضارات عبر العصور.



وقدم عربيات شرحا مفصلا عن العلامة المؤسسية الجديدة، مشيرا الى أن الهيئة اجرت تقييماً واسعاً شمل أفضل البلدان ونماذج بناء علامة الوجهات السياحية حول العالم، والعلامات الاستهلاكية ذات الشهرة العالمية، حيث تم اظهار معالم المملكة السياحية بالعلامة، بصورة تعكس جوهر المملكة والدفء الذي يتميز بها شعبها.

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