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الإثنين، 27-12-2021 06:44 م

وزارة الشباب تؤكد أهمية دعم مشاريع الشباب البيئية

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الوكيل الاخباري - أكد أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور، اليوم الاثنين، أهمية تضافر الجهود الوطنية لإيجاد مشاريع ناشئة ومستدامة في الاقتصاد الأخضر ودعم مشاريع الشباب البيئية والاستثمارية في هذا المجال.

وقال الجبور خلال رعايته مندوبا عن وزير الشباب لقاء بعنوان "السفراء الشباب في العمل المناخي" ان الوزارة اطلقت اخيرا الملتقى الوطني السادس للرياديين الشباب تحت شعار "الريادة في الاقتصاد الأخضر والتغير المناخي" ترجمة للمحور الرابع من محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب، الذي يعنى بريادة الشباب وتمكينهم لإنشاء مشاريعهم المستقبلية.

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