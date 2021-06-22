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الثلاثاء، 22-06-2021 06:48 م

وزارة الشباب تؤكد دعمها لمشاريع التكنولوجيا الناشئة

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الوكيل الاخباري - أكد أمين عام وزارة الشباب، الدكتور حسين الجبور، أن الوزارة تدعم مشاريع تمكين الشباب وتوجههم في مجال التكنولوجيا الناشئة، بهدف الوصول إلى جيل قادر على مواكبة التطور الحديث.اضافة اعلان


ووفقا بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، جاء ذلك خلال رعاية الضمور، مندوبا عن وزير الشباب، مساء أمس الاثنين، في مسرح منظمة أجيال السلام، حفل اختتام "البطولة الوطنية لروبوت السومو" والتصفيات النهائية للبطولة.

وبحسب البيان، استهلت مجموعة التصفيات الأولى للبطولة، التي عقدها "مشروع حاضنات الابتكار الاجتماعي المتنقلة" في أقاليم الجنوب والوسط والشمال، لاختيار مجموعة من المتأهلين للمنافسة في التصفيات النهائية.

 




 

 


 

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