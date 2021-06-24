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الخميس، 24-06-2021 11:42 م

وزارة الشباب تؤكد سعيها لتمكين الشباب بمختلف مجالات المهارات الحياتية

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الوكيل الاخباري - قال مستشار وزير الشباب لتطوير المراكز الشبابية فراس الشوابكة، ان الوزارة تسعى لتمكين الشباب في مختلف مجالات المهارات الحياتية وريادة الأعمال لخلق فرص تشغيلية وتقليص نسبة البطالة بين الشباب.اضافة اعلان


جاء ذلك في ختام فعاليات الورشة التفاعلية التدربيبة لمشروع مسارنا والتي جاءت بعنوان "التخطيط وتعبئة الموارد لإدارة وتشغيل المساحات الصديقة للشباب داخل المراكز الشبابية، والتي نظمتها الوزارة بالشراكة مع شركة المحفزون للتدريب بالتعاون مع مركز خدمات التنمية في مصر ومؤسسة "CRISP" الألمانية، وبدعم من معهد العلاقات الثقافية الخارجية مكتب الخارجية الفيدرالية الألمانية.

 




 

 


 

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