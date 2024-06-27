وزارة الشباب تختتم فعاليات برنامج "اسعَ"

الوكيل الاخباري - اختتمت وزارة الشباب فعاليات برنامج "اسعَ" لنوادي البحث عن عمل، الذي نفذته الوزارة ومركز تطوير الأعمال، ومنظمة اليونيسيف، ومنظمة العمل الدولية.

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وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، قال أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور، إن الوزارة تولي تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة الاقتصادية أهمية قصوى وتترجم ذلك من خلال محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب، وبما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي.



وبين الجبور أن الوزارة تنفذ برامج عديدة تعنى بتمكين الشباب من مهارات ومتطلبات سوق العمل، كبرامج مهاراتي والتدريب المهني والتقني والتدريب السياحي والتأهيل في القطاع الجوي.