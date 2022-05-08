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الأحد، 08-05-2022 10:57 م

وزارة الشباب تختتم فعاليات برنامج بحث العمل التشاركي

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الوكيل الاخباري - اختتمت مديرية المراكز الشبابية والكشافة بالتشارك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" وهيئة "أجيال السلام"، اليوم الأحد، جلسة ختامية لبرنامج "بحث العمل التشاركي"، وهو أحد مشاريع "اليونيسف" التي تنفذها بالشراكة مع وزارة الشباب.

ويهدف البرنامج إلى عرض المبادرات وحملات المناصرة التي نفذها الشباب والشابات لتسليط الضوء على الحلول المقترحة للمشاكل المجتمعية، من خلال جلسات نقاشية وحوارية يديرها الشباب أنفسهم والعمل على تقديم توصياتهم ومقترحاتهم التطويرية للجهات المعنية وصناع القرار، بمشاركة 28 شاباً وشابة من مختلف المديريات.

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