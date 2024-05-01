وزارة الشباب تصدر مستندات مالية لتغطية مشاريع مجلس محافظة البلقاء

الوكيل الاخباري-

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أصدرت وزارة الشباب مستندات الالتزام المالي لمشاريع مجلس محافظة البلقاء، وإنشاء ملعب نادي البقعة في لواء عين الباشا بمبلغ 100 ألف دينار.كما شملت المستندات صيانة ملعب الطوال الجنوبي وبناء سور له في لواء دير علا بمبلغ 100 ألف دينار ، ودراسات لإنشاء ملعبين لنادي معدي في منطقة ظهرة الرمل ومثلث العارضة في لواء دير علا بمبلغ 55 ألف دينار.وأعرب رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم نايف الأديب العواملة عن شكره لوزارة الشباب على استجابتها لمخاطبات مجلس المحافظة للإسراع في إصدار المستندات ليتسنى صرف المبالغ المرصودة ضمن موازنة المجلس بما يخدم الواقع الشبابي في البلقاء من خلال إيجاد بيئة حاضنة لهم تتناسب مع تطلعاتهم وتحتضن إبداعاتهم ومهاراتهم.