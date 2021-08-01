وزارة الشباب تطلق دبلوما مهنيا بالعمل الشبابي نهاية العام

الوكيل الإخباري - كشف وزير الشباب محمد النابلسي، أن الوزارة بصدد إطلاق دبلوم مهني في مجال العمل الشبابي، نهاية العام الحالي.

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وأوضح الوزير خلال رعايته دورة تأهيل القيادات الشبابية، بعنوان "الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل" عن بعد، أن هذا الدبلوم يُعد الأول من نوعه في العالم العربي لتعزيز مهارات التعامل مع الشباب واليافعين بناء على أسس علمية وعملية.



وشارك في الدورة التي نظمها مركز إعداد القيادات الشبابية التابع للوزارة بالتعاون مع مجلس التعاون لدول الخليج العربي، العاملون مع الشباب في كل من قطر وسلطنة عمان والكويت والسعودية والامارات والبحرين.



واشار الى ان الدورة التي تستمر خمسة أيام، تهدف إلى تنمية مهارات وقدرات العاملين مع الشباب وتمكينهم من امتلاك الأدوات والوسائل والمفاهيم التي تحقق التواصل والحوار الفعال، وتنمية المهارات القيادية والإبداعية اللازمة لتصميم برامج فاعلة للشباب. وأكد أهمية البرامج العربية المشتركة التي تنفذ باستمرار ومن شأنها تعزيز أواصر الأخوة والألفة بين المشاركين والاطلاع على تجارب العمل الشبابي و المؤسسي في مختلف المؤسسات الشبابية للاستفادة من خبراتها ونقل تجاربها الناجحة للنهوض والارتقاء بمهارات الشباب العربي.



واضاف انها تجسد مبدأ التشاركية من خلال تأهيل وتمكين العاملين مع الشباب، وتنمية مهاراتهم وبناء قدراتهم من خلال انفتاحهم على منظومة العمل الشبابي ككل في مختلف بلدان العالم لنقلها للشباب والشابات.



ولفت الوزير إلى أهمية تعزيز منهج المبادرات المجتمعية كوسيلة لتطوير المجتمعات وتعزيز قدراتها عن طريق تسخير وسائل المعرفة المتاحة والتكنولوجيا في استشراف المستقبل.



وبين ضرورة إيجاد برامج جذابة وهادفة تكون ملبية لطموحات الشباب العربي ومواكبة للتطورات التي يشهدها العالم على الصعيدين البرامجي والتكنولوجي ضمن بيئة آمنة وداعمة، خصوصاً في ظل الظروف الحالية وتداعيات فيروس كورونا.



ودعا النابلسي، العاملين مع الشباب إلى ابتكار برامج حديثة جديدة تخاطب المستوى الفكري والمعرفي للشباب وتراعي الانفتاح التكنولوجي، مثمناً جهودهم في دعم القطاع الشبابي والرياضي.

