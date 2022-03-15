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الثلاثاء، 15-03-2022 11:14 م

وزارة الشباب تطلق رابط التسجيل وتعليمات بطولة الشباب الرمضانية

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الوكيل الاخباري - أطلقت وزارة الشباب رابط التسجيل والتعليمات الخاصة ببطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم الشعبية، وتنس الطاولة للجنسين، والشطرنج، والتي ستقام خلال شهر رمضان.

وتهدف البطولة إلى تعزيز روح الانتماء والولاء للأردن ولقيادته الهاشمية وتمثيل الوطن في أفضل صورة، والمساهمة في تطوير الثقافة الرياضية والاجتماعية لدى الشباب، ونشرها وتعزيز مفهوم الروح الرياضية والمواطنة، وتعزيز ثقافة الفرح خلال شهر رمضان، خصوصاً بعد ما مر به الشباب من تبعات جائحة كورونا، بالإضافة إلى عودة وزارة الشباب للقيام بدورها في تنمية قدرات الشباب في جميع المجالات وخاصة المجال الرياضي.

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