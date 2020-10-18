وزارة الشباب تعمل على تنفيذ مشروع الخدمات الاجتماعية للشباب الأكثر تأثرا

الوكيل الاخباري -

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تعمل وزارة الشباب على تنفيذ مشروع الخدمات الاجتماعية المتكاملة للشباب الأكثر تأثرا، والممول من الصندوق الياباني للتنمية والبنك الدولي.وقال مدير المشروع المهندس عبدالله بني هاني لوكالة الأنباء الاردنية (بترا)، اليوم الأحد، إن المشروع يهدف إلى بناء قدرات المراكز الشبابية عن طريق تصميم خطط العمل والمشاريع التي تعود بالفائدة على الشباب الاكثر تأثرا، وذلك من خلال زيادة مشاركتهم في صنع القرارات المتعلقة بهذه الخدمات لتكون ذات جودة عالية، بالإضافة الى تمكين منظمات المجتمع المحلي وجعل مراكز الشباب اكثر نشاط وفاعلية، من خلال التعاون ما بين افراد المجتمع المحلي ومراكز الشباب.واشار بني هاني الى أن المشروع يستهدف الفئة العمرية من 15 إلى 30 عاما، بالإضافة الى المجتمعات المحلية والمناطق الأقل حظا، ويقدم المشروع 40 منحة للمراكز الشبابية ومنظمات المجتمع المحلي.وبين ان المشروع ينفذ على مرحلتين، حيث تم تخصيص منح من التمويل لقائمة 16 مشروعا في محافظات عمان واربد وجرش وعجلون والبلقاء والطفيلة والزرقاء، فيما المرحلة الثانية سيتم تخصيص منح من التمويل لإقامة 24 مشروعا مخصصة للمراكز الشبابية.واوضح ان المشروع يستهدف 3 الاف شاب وشابة، وتمكين 200 عضو من العاملين معهم، ومن المتوقع ان تصل التأثيرات غير المباشرة للمشروع الى اكثر من 13 الف مستفيد.ومن حيث طبيعة المشاريع المقدمة، أكد بني هاني، أن المرحلة الأولى من المشاريع تشتمل تدريب الشباب والشابات على المهارات الحياتية وتأهيلهم الى سوق العمل، بالإضافة الى تمكين الشابات من خلال تدريبهن على الحرف اليدوية.كما تشتمل النشاطات، بحسب مدير المشروع على تقديم البرامج والفعاليات الرياضية، بالإضافة إلى تأسيس اذاعة مجتمعية في محافظة عجلون.وتابع بني هاني، انه سيكون التمويل للمراكز الشبابية فقط بالمرحلة الثانية من المشروع الذي ينفذ بالشراكة مع الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الربحية، مبينا ان طبيعة العمل في المرحلة الثانية ستشتمل على نشاطات متعلقة بالريادة والابتكار واقامة حاضنات للأعمال، وغيرها من البرامج التي ترسم صناعة المستقبل للشباب.