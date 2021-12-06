الإثنين 06-12-2021
الوكيل الاخباري

ورشة تدريبية حول تصميم المساقات الإلكترونية التفاعلية

البلبيسي : أحد أسرار انتشار الوباء طلبة المدارس

الجمارك تضبط كميات كبيرة من المعسل ونكهات السجائر

حوارية تناقش مخرجات تحديث المنظومة السياسية بإربد

الاستراتيجية الوطنية للسكان تمتد لـ 10 سنوات مقبلة

باكستان تقرر حظر السفر لـ 9 دول جديدة لمواجهة أوميكرون

افتتاح معرض فني للراحل أنطون باسيل في الكرك

صحة إربد تنفي علاقة مطعوم كورونا بوفاة مواطن

تربية القويسمة تكرم مشرفي جائزة الحسن للشباب

قطر: إعطاء 136 ألف جرعة معززة

الإثنين، 06-12-2021 05:47 م

وزارة الشباب تقيم فعاليات شبابية بمناسبة اليوم العالمي للمتطوعين

f


الوكيل الاخباري - أقامت وزارة الشباب، أمس الأحد في مدينة الحسين للشباب، سلسلة فعاليات بمشاركة شبابية واسعة من رواد العمل التطوعي.

ويأتي إقامة هذه الفعاليات بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد والمنصة الوطنية لتطوع ومشاركة الشباب (نحن) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين، وذلك بالتزامن مع اطلاق جائزة الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، للتطوع وميثاق العمل التطوعي ضمن احتفال اليوم العالمي للمتطوعين.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
122021675632904183477

ورشة تدريبية حول تصميم المساقات الإلكترونية التفاعلية

مدارس خاص

البلبيسي : أحد أسرار انتشار الوباء طلبة المدارس

ffff

الجمارك تضبط كميات كبيرة من المعسل ونكهات السجائر

f

حوارية تناقش مخرجات تحديث المنظومة السياسية بإربد

eee

الاستراتيجية الوطنية للسكان تمتد لـ 10 سنوات مقبلة

1120213010031485308782

افتتاح معرض فني للراحل أنطون باسيل في الكرك

أخبار متعلقة
IMG_9456

العدوان: الافراج عن 16 شخصا تم توقيفهم الاسبوع الماضي

405772

مأدبا: إنشاء بركة لتجميع 4 آلاف م3 من المياه

112021621159667025604

إطلاق مبادرة مادبا بالأخضر

01302749-2fd9-4936-a58f-1f68f400f2a9

جامعة اليرموك تنظم يوماً توعوياً بمرض السكري

ab7e112ca1277c5f4398c9b745f5d494

وزارة الشباب: لن نستلم مشاريع لا تطابق مواصفاتنا

569627a37fa08

إطلاق فعاليات برنامج القائد الشبابي