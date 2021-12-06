وزارة الشباب تقيم فعاليات شبابية بمناسبة اليوم العالمي للمتطوعين

الوكيل الاخباري - أقامت وزارة الشباب، أمس الأحد في مدينة الحسين للشباب، سلسلة فعاليات بمشاركة شبابية واسعة من رواد العمل التطوعي.



ويأتي إقامة هذه الفعاليات بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد والمنصة الوطنية لتطوع ومشاركة الشباب (نحن) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين، وذلك بالتزامن مع اطلاق جائزة الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، للتطوع وميثاق العمل التطوعي ضمن احتفال اليوم العالمي للمتطوعين.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة