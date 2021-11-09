وزارة الشباب: لن نستلم مشاريع لا تطابق مواصفاتنا

الوكيل الإخباري- قال مساعد أمين عام وزارة الشباب لشؤون المحافظات والمدن الشبابية الدكتور إبراهيم الشخانبة، إنه لن يتم استلام أي أعمال صيانة وإنشاء للمشاريع الرياضية ما لم تطابق المواصفات المعتمدة لدى وزارة الشباب وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.



وأكد الدكتور الشخانبة خلال قيامه بزيارة تفقدية، اليوم الثلاثاء، إلى مديرية شباب الطفيلة، أنه ستكون هناك متابعة مع المقاولين المنفذين لجميع الأعمال والتي تم استلامها مسبقا للتأكد من دقتها وتحقيقها للمعايير المعتمدة وبخلاف ذلك، ستتم إعادة تنفيذ الأعمال لضمان تحقيقها لمعايير الوزارة.



وأوضح أن هذه الجولة الميدانية للمرافق والمنشآت الرياضية في محافظة الطفيلة تأتي في سياق سلسلة من الزيارات التي يتم تنفيذها للنهوض بالعمل الشبابي في المحافظات وتفقد البنية التحتية لكافة مرافق الوزارة من خلال توفير أفضل بيئة داعمة ومحفزة للشباب.

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وشملت الجولة زيارة مجمع الطفيلة الرياضي ومشروع مبنى مركز شباب القادسية ومراكز الشباب والشابات في العيص وقصبة الطفيلة وعين البيضاء والقادسية ومديرية شباب الطفيلة.