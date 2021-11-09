الثلاثاء 09-11-2021
الوكيل الاخباري

ارتفاع جديد على اصابات كورونا في الاردن

الحكومة تعمل على تنفيذ مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية

الملك يستقبل رئيس القائمة العربية الموحدة في الكنيست الإسرائيلي

عطوة أمنية لـ 3 أيام وإجلاء عائلة القاتل في جريمة اربد

قرار لمجلس الوزراء بتعديل تعليمات حفر الأبار

الملك يعزي الدكتور يوسف الشواربة

استياء عقب إيقاف الشيخ الرياطي عن الخطابة في العقبة والأوقاف توضح

شكاوى من نقص القمح البلدي

وزير التربية يجري تشكيلات واسعة بالوزارة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

الثلاثاء، 09-11-2021 02:14 م

وزارة الشباب: لن نستلم مشاريع لا تطابق مواصفاتنا

ab7e112ca1277c5f4398c9b745f5d494


الوكيل الإخباري- قال مساعد أمين عام وزارة الشباب لشؤون المحافظات والمدن الشبابية الدكتور إبراهيم الشخانبة، إنه لن يتم استلام أي أعمال صيانة وإنشاء للمشاريع الرياضية ما لم تطابق المواصفات المعتمدة لدى وزارة الشباب وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد الدكتور الشخانبة خلال قيامه بزيارة تفقدية، اليوم الثلاثاء، إلى مديرية شباب الطفيلة، أنه ستكون هناك متابعة مع المقاولين المنفذين لجميع الأعمال والتي تم استلامها مسبقا للتأكد من دقتها وتحقيقها للمعايير المعتمدة وبخلاف ذلك، ستتم إعادة تنفيذ الأعمال لضمان تحقيقها لمعايير الوزارة.

وأوضح أن هذه الجولة الميدانية للمرافق والمنشآت الرياضية في محافظة الطفيلة تأتي في سياق سلسلة من الزيارات التي يتم تنفيذها للنهوض بالعمل الشبابي في المحافظات وتفقد البنية التحتية لكافة مرافق الوزارة من خلال توفير أفضل بيئة داعمة ومحفزة للشباب.

اضافة اعلان


وشملت الجولة زيارة مجمع الطفيلة الرياضي ومشروع مبنى مركز شباب القادسية ومراكز الشباب والشابات في العيص وقصبة الطفيلة وعين البيضاء والقادسية ومديرية شباب الطفيلة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا 6

ارتفاع جديد على اصابات كورونا في الاردن

1636467922329

المتقاعدين العسكريين تجدد اتفاقية الحماية لخط الغاز العربي

618a7c98d9733

الحكومة تعمل على تنفيذ مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية

9

الملك يستقبل رئيس القائمة العربية الموحدة في الكنيست الإسرائيلي

Image1_1120219145537737613285

عطوة أمنية لـ 3 أيام وإجلاء عائلة القاتل في جريمة اربد

resize (1)

رئيس هيئة الأركان يتابع تمرينا بحريا تعبويا

أخبار متعلقة
569627a37fa08

إطلاق فعاليات برنامج القائد الشبابي

1120211182713616687582

ورشة حول تعزيز إدارة وزارة الشباب

10202130103929871272536

وزارة الشباب تتفقد احتياجات مديرية شباب العقبة ومرافقها

10202112195445787177867

الشخانبة : المراكز الشبابية بيئة داعمة للعمل الشبابي