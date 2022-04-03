وزارة الشباب وجامعة الشرق الأوسط تنظمان ملتقى تمكين المرأة الاقتصادي

الوكيل الاخباري - نظمت وزارة الشباب وجامعة الشرق الأوسط، اليوم الأحد، ملتقى تمكين المرأة الاقتصادي؛ بهدف إعداد طالبات الجامعة للمشاركة في الجوانب الاقتصادية، وتمكينهن من الوصول إلى الموارد الإنتاجية واستثمارها.



وبحسب بيان صحفي صادر عن الجامعة، اليوم الأحد، فإن تنظيم الملتقى يأتي في إطار التشاركية المجتمعية مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، حيث قدّم عضوَا هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية الدكتور علي الطراونة، والدكتورة منال الطوالبة محاضرات علمية، ركزا فيها على فوائد تمكين المرأة اقتصاديًا، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد.

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