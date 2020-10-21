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الأربعاء، 21-10-2020 09:17 ص

وزارة الصحة: أكثر من مليوني مستخدم لتطبيق أمان

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الوكيل الإخباري- قالت مديرة قسم تكنولوجيا المعلومات في وزارة الصحة فاطمة حماد، اليوم الأربعاء، إن هناك أكثر من مليوني مستخدم لتطبيق "أمان" حتى الآن.

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التقرير الأسبوعي، حول التطبيق الذي صدر الأحد، أكد أن التطبيق ساهم في كشف 910 اصابة مؤكدة على الأقل "الأسبوع الماضي"، أي بمعدل 130 اصابة مؤكدة يوميا على الأقل.


التطبيق، أطلق في 20 أيار، للمساعدة في متابعة مخالطين لأشخاص تأكدت إصابتهم بالفيروس، ويُحتمل انتقال عدوى الجائحة لهم.


وأكد أن "نصف المصابين وأكثر من الذين استخدموا تطبيق أمان خلال الاسبوع الماضي ساعدهم بتسريع كشف إصابتهم، ما يدل على فائدة التطبيق للمستخدمين ونجاعته في تنبيههم ويؤكد أهميته في دعم جهود فرق التقصي الوبائي بالوصول إلى المخالطين وتحديد المصابين منهم وعزلهم لكسر سلسلة العدوى".


ومنذ 26 أيلول، ساهم التطبيق بـ "كشف 1566 إصابة على الأقل تم التحقق منها، كما ورد في تقارير الأسابيع الثلاث الماضية".


وساعد التطبيق، على منع انتقال عدوى الفيروس إلى ألفي شخص خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وفق بيان للتطبيق.


والفريق القائم على التطبيق يعمل حاليا على "حساب عدد الإصابات التي منع التطبيق حدوثها خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر، نتيجة تنبيه المخالطين والمصابين".


ودعت وزارة الصحة إلى الالتزام بأساليب الوقاية من ارتداء الكمامة وغسل وتعقيم اليدين والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتحميل تطبيق أمان لضمان السلامة العامة للجميع.



 




 

 


 

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