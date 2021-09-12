الأحد 12-09-2021
الوكيل الاخباري

الحكومة : لا زيادة على رواتب الموظفين

شاهد - أسير فلسطيني يسكب الماء المغلي على جندي داخل سجون الاحتلال

منح الصناعة الوطنيّة الأردنيّة أفضليّة بالسعر بنسبة 15%

السفارة اليمنية في عمان تدعو لاتخاذ موقف حازم إزاء جرائم ميليشيا الحوثي

جلسة حوارية حول الخطة الاستراتيجية التنموية لسلطة العقبة الخاصة

وقفية التعليم تعقد اجتماعها الدوري

وزير الصحة: الإصابات بكورونا في المدارس تحت السيطرة

18 وفاة و 1601 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

وزارة الصحة: ارتفاع إصابات كورونا 5.6% خلال أسبوع

هيئة الأسرى تحذر من الساعات القادمة

الأحد، 12-09-2021 02:40 م

وزارة الصحة: ارتفاع إصابات كورونا 5.6% خلال أسبوع

920212153427376824612


الوكيل الاخباري– أظهرت الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة، أنّ الأسبوع الوبائي رقم 36 المنتهي الجمعة الماضية قد سجل 59 وفاة و6187 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبحسب البيانات، فإن نسبة ارتفاع الإصابات خلال الأسبوع الوبائي الأخير بلغت 5.6%، بينما ارتفعت الوفيات بمقدار 3 فقط خلال الأسبوع الوبائي الأخير.

كما بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية في الأسبوع الوبائي الأخير حوالي 3.26 بالمئة.

وكان أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، مسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي قد قال، إن الوضع الوبائي في الأردن خلال الأسابيع 16 الماضية مستقر ولا يوجد مضاعفة في الأرقام، كما وأن نسبة إيجابية الفحوصات تتراوح ما بين 3 – 4 % ولم نتجاوز الحد المسموح به وهو 5%، ونسبة إشغال المستشفيات تعتبر مقبولة ما بين 20 – 25 %.

وأضاف أن هذا الوضع الوبائي الجيد في المملكة، يتطلب منا الكثير للحفاظ عليه، فلابد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والإقبال على التطعيم ورفع نسبتها خاصة في المحافظات.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
820213114397634182565

الحكومة : لا زيادة على رواتب الموظفين

مبنى-رئاسة-الوزراء-copy

منح الصناعة الوطنيّة الأردنيّة أفضليّة بالسعر بنسبة 15%

السفارة-اليمنية

السفارة اليمنية في عمان تدعو لاتخاذ موقف حازم إزاء جرائم ميليشيا الحوثي

العقبة

جلسة حوارية حول الخطة الاستراتيجية التنموية لسلطة العقبة الخاصة

وزارة التربية والتعليم

وقفية التعليم تعقد اجتماعها الدوري

9202027111927515088247

وزير الصحة: الإصابات بكورونا في المدارس تحت السيطرة

أخبار متعلقة
8202110192924127545363

الصحة : إجراءات جديدة حول مجانية الفحوصات

8202111125259407312585

ارتفاع إصابات كورونا النشطة في المملكة

8202171938180498382

الحكومة تحذر من العودة الى الاغلاقات

8202112123414753687009

ارتفاع ملحوظ في نسبة الفحوصات الايجابية بالاردن

main_image61040882dbab7

البلبيسي: نسبة فحوصات كورونا الإيجابية ثابتة

820214184236506693160

انخفاض نسبة فحوصات كورونا الإيجابية اليوم