وزارة الصحة: ارتفاع إصابات كورونا 5.6% خلال أسبوع

الوكيل الاخباري– أظهرت الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة، أنّ الأسبوع الوبائي رقم 36 المنتهي الجمعة الماضية قد سجل 59 وفاة و6187 إصابة جديدة بفيروس كورونا.



وبحسب البيانات، فإن نسبة ارتفاع الإصابات خلال الأسبوع الوبائي الأخير بلغت 5.6%، بينما ارتفعت الوفيات بمقدار 3 فقط خلال الأسبوع الوبائي الأخير.



كما بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية في الأسبوع الوبائي الأخير حوالي 3.26 بالمئة.



وكان أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، مسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي قد قال، إن الوضع الوبائي في الأردن خلال الأسابيع 16 الماضية مستقر ولا يوجد مضاعفة في الأرقام، كما وأن نسبة إيجابية الفحوصات تتراوح ما بين 3 – 4 % ولم نتجاوز الحد المسموح به وهو 5%، ونسبة إشغال المستشفيات تعتبر مقبولة ما بين 20 – 25 %.



وأضاف أن هذا الوضع الوبائي الجيد في المملكة، يتطلب منا الكثير للحفاظ عليه، فلابد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والإقبال على التطعيم ورفع نسبتها خاصة في المحافظات.

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