السبت 13-02-2021
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السبت، 13-02-2021 07:46 م

وزارة الصحة: المؤشرات الوبائية في ارتفاع ولن ننتظر ان يحدث هذا الامر

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الوكيل الاخباري - تحدث مساعد أمين عام الوزارة للرعاية الصحية الأولية غازي شركس، السبت، عن اجتماع مع اللجنة الوطنية للأوبئة درس المؤشرات الوبائية كافة، مشيراً إلى توجه لدراسة المعطيات كافة، والأمر متروك لمجلس الوزراء.
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وقال شركس لـ "المملكة" إن "المؤشرات الوبائية في ارتفاع ويجب أن يتبعه التزام من قبل المواطنين وأخذنا كل الأمور بعين الاعتبار ودرسنا جميع المؤشرات الوبائية في الاجتماع.

وأعطى شركس أولوية لمنع الوصول إلى الوضع الوبائي السابق، والذي أرهق النظام الصحي، ولن ننتظر حتى يكون هناك عبء على النظام الصحي حتى لو كان قادرا ومتمكنا أن يستوعب الحالات.

وأشار إلى إجماع لدى لجنة أوبئة على وجود ارتفاع ملحوظ بعدد الحالات لكن الأمر بحاجة إلى مزيد من الدراسة، وفق شركس.

وقال إن نسبة الفحوص الإيجابية التي تتجاوز 6% هي "نسبة غير مريحة" .

 




 

 


 

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