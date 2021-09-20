وزارة الصحة: الوضع الوبائي في الأردن مستقر منذ 19 أسبوعا ولا حديث عن اغلاقات

الوكيل الاخباري - قال الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، عادل البلبيسي، الاثنين، إنّ معدل الفحوصات اليومية نحو 30 ألف، مشيرا إلى أن أعلى عدد للإصابات وصل لـ 1200 وثم بدأ يتراجع تدريجيا ووصل في بعض الأحيان الرقم إلى 600 حالة.



وأضاف البلبيسي لبرنامج "صوت المملكة" أن الوضع الوبائي في الأردن مستقر منذ 19 أسبوعا، ولا حديث عن اغلاقات بكل العالم بل اجراءات وقائية.

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