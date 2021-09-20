الإثنين 20-09-2021
الوكيل الاخباري

الخصاونة يوعز بتوزيع 370 طن أحطاب على المجتمع المحلي في عجلون وجرش

الصحة : لن نسمح بتقديم الأرجيلة في الأماكن المغلقة خلال الشتاء

البرلمان اللبناني يمنح الثقة لحكومة ميقاتي

الصحة : مطاعيم الانفلونزا مجانا لهذه الفئات

تراجع ترتيب الأردن في مؤشر تقدم الشباب لعام 2020

وزير الثقافة يلتقي أمين عام الهيئة العربية للمسرح

الحكومة : لا نية لإغلاق المدارس

وزارة الصحة: الوضع الوبائي في الأردن مستقر منذ 19 أسبوعا ولا حديث عن اغلاقات

توقيع اتفاقية بين المياه والوكالة الأميركية لتأهيل شبكات مياه الطفيلة

الإعلان عن فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب 2021

الإثنين، 20-09-2021 08:20 م

وزارة الصحة: الوضع الوبائي في الأردن مستقر منذ 19 أسبوعا ولا حديث عن اغلاقات

920219201937585637388


الوكيل الاخباري - قال الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، عادل البلبيسي، الاثنين، إنّ معدل الفحوصات اليومية نحو 30 ألف، مشيرا إلى أن أعلى عدد للإصابات وصل لـ 1200 وثم بدأ يتراجع تدريجيا ووصل في بعض الأحيان الرقم إلى 600 حالة.

وأضاف البلبيسي لبرنامج "صوت المملكة" أن  الوضع الوبائي في الأردن مستقر منذ 19 أسبوعا، ولا حديث عن اغلاقات بكل العالم بل اجراءات وقائية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الخصاونة

الخصاونة يوعز بتوزيع 370 طن أحطاب على المجتمع المحلي في عجلون وجرش

62021229110130364249

الصحة : لن نسمح بتقديم الأرجيلة في الأماكن المغلقة خلال الشتاء

920212011360513946761

الصحة : مطاعيم الانفلونزا مجانا لهذه الفئات

164162

تراجع ترتيب الأردن في مؤشر تقدم الشباب لعام 2020

e

وزير الثقافة يلتقي أمين عام الهيئة العربية للمسرح

المدارس

الحكومة : لا نية لإغلاق المدارس

أخبار متعلقة
1 (20)

حقيقة تسجيل اصابات بمتحور مو في الاردن

كورونا 2

الصحة العالمية تعيّن خبيرا في المملكة لتقييم الخدمات الصحية

5202123112236313711078

البدور لـ الوكيل : المملكة في مأمن لفتح القطاعات ورفع القيود

لقاح

مراكز التطعيم الأربعاء - روابط

8202123181641465828076

ارتفاع نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن اليوم

لقاح

ارتفاع إصابات كورونا النشطة في المملكة